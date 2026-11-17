Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 17 Nov 2026 09:13 PM IST
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समारोह
यादव धर्मशाला : यादव धर्मशाला में सम्मान समारोह सुबह 10 बजे।
जागरूकता अभियान
स्कूल : पुलिस की ओर से गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से ।
प्रदर्शन
डीईओ कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन दोपहर बाद 3.30 बजे।
रागनी कार्यक्रम
किशनपुरा डूडीवाला : गांव किशनपुरा डूडीवाला में रागनी कार्यक्रम रात 8 बजे।
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यादव धर्मशाला : यादव धर्मशाला में सम्मान समारोह सुबह 10 बजे।
जागरूकता अभियान
स्कूल : पुलिस की ओर से गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से ।
प्रदर्शन
डीईओ कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन दोपहर बाद 3.30 बजे।
रागनी कार्यक्रम
किशनपुरा डूडीवाला : गांव किशनपुरा डूडीवाला में रागनी कार्यक्रम रात 8 बजे।