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जानकारी के अनुसार राजेश शर्मा पुत्र रामकिशन का मकान गांव बेरला में है। राजेश शर्मा परिवार के साथ वहीं रहते हैं। वे साल में दो-तीन बार गांव आते हैं। इससे पहले राजेश और रूबी 7 मई को गांव आए थे। इसके बाद मकान बंद था। सोमवार को रूबी शर्मा मुंबई से रवाना हुई थी।मंगलवार सुबह करीब 11 बजे रूबी मकान में पहुंची तो अंदर का सामान बिखरा मिला। जांच करने पर संदूक और अलमारी टूटी हुई मिली। चोर मकान से 10 चांदी के सिक्के, करीब 10 हजार रुपये नकद, तीन जोड़ी पाजेब, सोने के कानों के बाले और दो नाक की तिल्लियां चोरी कर ले गए। इसके अलावा एलईडी टीवी भी गायब मिला। परिजनों के अनुसार घर में पांच-पांच और दस-दस रुपये के नोटों की गड्डियां भी रखी हुई थीं।चोर मकान में सामने की तरफ से घुसे थे। वारदात के बाद मकान की कुंडी अंदर से बंद मिली। पीड़िता ने घटना की जानकारी बाढड़ा थाना पुलिस को दी पुलिस को शिकायत देकर सामान की बरामद की मांग की