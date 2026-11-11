Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 11 Nov 2026 08:34 PM IST
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राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस
सिविल अस्पताल : राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का सिविल अस्पताल से शुभारंभ सुबह 9 बजे।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर सुबह 10।
जागरूकता अभियान
स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे।
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सिविल अस्पताल : राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का सिविल अस्पताल से शुभारंभ सुबह 9 बजे।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर सुबह 10।
जागरूकता अभियान
स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे।