Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 25 Sep 2026 07:22 PM IST
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प्रतिभा खोज कार्यक्रम :
पीजी कॉलेज : राजकीय पीजी कॉलेज में प्रतिभा खोज कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
साइबर क्राइम पुलिस की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।
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पीजी कॉलेज : राजकीय पीजी कॉलेज में प्रतिभा खोज कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
साइबर क्राइम पुलिस की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।