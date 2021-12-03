Charkhi Dadri News: शार्ट-सर्किट से वर्कशॉप में लगी आग

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सूचना मिलने पर दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया व सहायता का आश्वासन दिया। आग की लपटें उठती देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत वर्कशॉप संचालक धर्मबीर मोरवाल और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी।आग की चपेट में आने से डेंट-पेंट का सामान, मशीनें, उपकरण और अन्य जरूरी सामग्री पूरी तरह जल गई। दुकान संचालक धर्मबीर मोरवाल के अनुसार इस आगजनी में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। रात के समय वर्कशॉप बंद थी।आशंका है कि बिजली के शॉर्ट-सर्किट से आग लगी। आग ने कुछ ही समय में वर्कशॉप के अंदर रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया।आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हुए और आग पर काबू पाने के प्रयास किए। वर्कशॉप में आग लगने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी तरफ से आग बुझाने के प्रयास किए। हालांकि आग की तीव्रता अधिक होने के कारण वे पूरी तरह काबू नहीं पा सके।