नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 09 Sep 2026 08:04 PM IST
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दिव्यांग पंजीकरण शिविर
पिचौपा कलां : गांव पिचौपा कलां की मुख्य चौपाल मे दिव्यांगों के लिए दिए जा रहे उपकरणों के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 8 बजे से ।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन, 10 बजे से।
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पिचौपा कलां : गांव पिचौपा कलां की मुख्य चौपाल मे दिव्यांगों के लिए दिए जा रहे उपकरणों के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 8 बजे से ।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन, 10 बजे से।