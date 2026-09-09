नगर में आज:

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पिचौपा कलां : गांव पिचौपा कलां की मुख्य चौपाल मे दिव्यांगों के लिए दिए जा रहे उपकरणों के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 8 बजे से ।



जागरूकता कार्यक्रम

स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।



समाधान शिविर

लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन, 10 बजे से।

दिव्यांग पंजीकरण शिविर