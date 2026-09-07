नगर में आज:

विज्ञापन



जीतपुरा : गांव जीतपुरा के पंचायत घर में दिव्यांगों के लिए दिए जा रहे उपकरणों के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 6 बजे से।

जागरूकता कार्यक्रम

स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।

दिव्यांग पंजीकरण शिविर