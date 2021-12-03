Charkhi Dadri News: मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की

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इसका लक्ष्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार की जाए। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जानी चाहिए।अभियान के तहत आशीर्वाद का दीया, सेवा मेरा योगदान, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा और सेवा ज्योति यात्रा जैसी गतिविधियां होंगी। इन गतिविधियों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को अभियान से जोड़ना है। यह सेवा और सामाजिक सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करेगा।अधिकारियों को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा, गंभीरता और समर्पण के साथ निभाने के निर्देश दिए गए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि गतिविधियां निर्धारित समय पर व्यवस्थित तरीके से हों। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हें केवल औपचारिकता तक सीमित न रखकर जनभागीदारी से प्रभावी बनाया जाए।अभियान की प्रमुख गतिविधियांसेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा। इसके तहत कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें आशीर्वाद का दीया और सेवा मेरा योगदान शामिल हैं। नमो सेवा गाथा और आंगन का उत्सव भी प्रमुख कार्यक्रम होंगे। कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा और सेवा ज्योति यात्रा भी आयोजित की जाएंगी। इनका लक्ष्य समाज के विभिन्न वर्गों को अभियान से जोड़ना है।अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देशउपायुक्त मनदीप कौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। जिस अधिकारी की ड्यूटी जिस गतिविधि के लिए लगाई जाए वह उसे निष्ठा से निभाए। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया। इससे अभियान की प्रत्येक गतिविधि समय पर और प्रभावी ढंग से संपन्न होगी। प्रत्येक गतिविधि के लिए स्थान, समय और संसाधनों की समीक्षा की जाए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी तथा अन्य व्यवस्थाएं भी समय रहते सुनिश्चित हों।जनभागीदारी और समन्वय का महत्वअभियान से संबंधित कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रमों को केवल औपचारिकता न बनाकर जनभागीदारी से प्रभावी बनाया जाए। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक अधिकारी बेहतर समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करे। अभियान से जुड़ी गतिविधियों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित हो।