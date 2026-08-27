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नगर में आज:

Thu, 27 Aug 2026 10:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 27 Aug 2026 10:16 PM IST
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city events
हॉकी प्रतियोगिता:
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अचीना: राजीव गांधी खेल परिसर अचीना मे हाॅकी के खेल प्रतियोगिता, शाम 5 बजे

शिक्षक प्रशिक्षण शिविर
बिरही कलां : डाइट बिरही कलां में पीजीटी केमिस्ट्री का सीपीडी शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, सुबह 9 बजे से।

जनसंपर्क अभियान
बाढड़ा : क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 30 अगस्त के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर इनेलो नेताओं जनसंपर्क अभियान, सुबह 9 बजे से
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