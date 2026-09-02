Charkhi Dadri News: एचडीएफसी बैंक के क्लस्टर हेड पर दो युवकों ने किया हमला

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विरोध करने और भागने का प्रयास करने पर आरोपियों ने रास्ता रोककर भी मारपीट की। बैंक कर्मचारियों के बाहर आने पर दोनों युवक जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।मूलरूप से गांव बौंद कलां निवासी और वर्तमान में भिवानी के सेक्टर-13 निवासी प्रमोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मंगलवार सुबह ड्यूटी के लिए दादरी के रोहतक रोड स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में पहुंचे थे।उन्होंने बैंक के सामने अपनी गाड़ी पार्क की और लैपटॉप व लंच बॉक्स निकालने के लिए गाड़ी की पिछली खिड़की खोली। इसी दौरान दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे और उनके सिर पर कपड़ा डालकर अचानक मारपीट शुरू कर दी।हमले के दौरान प्रमोद कुमार नीचे गिर गए। उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और दोबारा मारपीट की। शोर सुनकर बैंक के कर्मचारी बाहर आए तो आरोपी युवक उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए।घटना की सूचना तत्काल डायल-112 पर पुलिस को दी गई। इसके बाद घायल प्रमोद कुमार को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने दादरी सिटी पुलिस थाने में शिकायत देकर दोनों अज्ञात युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।