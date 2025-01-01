फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   An MLA raised the issues of employment, canal water, and a PG college in the Legislative Assembly

Charkhi Dadri News: विधानसभा में विधायक ने उठाया रोजगार नहरी पानी और पीजी कॉलेज का मुद्दा

Wed, 02 Sep 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 02 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
An MLA raised the issues of employment, canal water, and a PG college in the Legislative Assembly
विधानसभा सत्र में बोलते हुए विधायक सुनील सांगवान।  - फोटो : 1
चरखी दादरी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में चरखी दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने क्षेत्र और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, खेल, सिंचाई व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की।
विज्ञापन

विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि केंद्र सरकार की एसएससी की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का भी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को पहले से पता रहे कि किस पद की परीक्षा कब होगी और वे उसी अनुसार तैयारी कर सकें।
विज्ञापन

पीजी कॉलेज के लिए 16 करोड़ का बजट मांगा : विधायक सुनील सांगवान ने दादरी में स्वीकृत पीजी कॉलेज के निर्माण कार्य में आ रही वित्तीय बाधा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि एचएसवीपी ने खेल विभाग से कॉलेज निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपये की राशि मांगी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि यह राशि शीघ्र जारी की जाए, ताकि लंबे समय से प्रतीक्षित कॉलेज भवन का निर्माण कार्य पूरा हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

खेल स्टेडियम दुरुस्त करने की उठाई मांग : ग्रामीण क्षेत्रों में खेल स्टेडियमों की स्थिति पर विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि मरम्मत और खेल उपकरणों की व्यवस्था तो हो रही है, जबकि सबसे बड़ी समस्या मिट्टी भराई की है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह कार्य पंचायत विभाग के बजाय खेल विभाग को सौंपा जाए, ताकि स्टेडियम का निर्माण एक ही एजेंसी के माध्यम से समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed