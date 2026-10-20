Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 20 Oct 2026 09:50 PM IST
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नगर में आज
कार्यक्रम
बाल भवन : बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव सुबह 9 बजे।
रक्तदान शिविर
आदर्श धर्मशाला : शहर की आदर्श धर्मशाला पंजाबी सभा में रक्तदान शिविर प्रात: 10 बजे।
जागरूकता अभियान:
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
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कार्यक्रम
बाल भवन : बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव सुबह 9 बजे।
रक्तदान शिविर
आदर्श धर्मशाला : शहर की आदर्श धर्मशाला पंजाबी सभा में रक्तदान शिविर प्रात: 10 बजे।
जागरूकता अभियान:
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।