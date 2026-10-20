Charkhi Dadri News: नगर में आज

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कार्यक्रम

बाल भवन : बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव सुबह 9 बजे।

रक्तदान शिविर



आदर्श धर्मशाला : शहर की आदर्श धर्मशाला पंजाबी सभा में रक्तदान शिविर प्रात: 10 बजे।

जागरूकता अभियान:

स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।

नगर में आज