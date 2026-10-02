Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 02 Oct 2026 08:28 PM IST
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लोक अदालत
कोर्ट परिसर : बैंक चेक से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत सुबह 9 बजे।
कार्यक्रम
दादरी : पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
बैठक
किसान भवन : बाढ़डा में किसान भवन में किसान संगठनों की बैठक सुबह 11 बजे।
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कोर्ट परिसर : बैंक चेक से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत सुबह 9 बजे।
कार्यक्रम
दादरी : पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
बैठक
किसान भवन : बाढ़डा में किसान भवन में किसान संगठनों की बैठक सुबह 11 बजे।