Charkhi Dadri News: पुराने-अनफिट वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले नियम जांचें

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पुलिस ने वाहन मालिकों को वाहन की आयु, आरसी, फिटनेस प्रमाण-पत्र और वैध पीयूसी जैसे दस्तावेज की जांच करने की सलाह दी है। दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर विशेष नियम लागू हैं।न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) इन नियमों में समय-समय पर बदलाव करते रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वाहन मालिक केवल पुराने निर्देशों पर निर्भर न रहें बल्कि वर्तमान नियमों की जानकारी संबंधित परिवहन विभाग से प्राप्त करें। निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले या प्रतिबंधित वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जाना चाहिए।नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रवर्तन एजेंसी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वाहन को रोकना या जब्त करना शामिल है। पुलिस ने वाहन मालिकों से दस्तावेज की नियमित जांच करने का आग्रह किया है। पीयूसी और फिटनेस सुनिश्चित करना अनिवार्य है।वाहन की आयु पूरी होने या अनफिट होने पर लागू नियमों का पालन करें। सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण की अधिकृत सुविधाओं से जानकारी लें। संवाद