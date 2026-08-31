कांग्रेस और जजपा के कारण भाजपा को तीसरी बार सत्ता मिली : अभय

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार धनबल और सरकारी एजेंसियों का सहारा लेकर जबरदस्ती सत्ता में बनी हुई है जिसके खिलाफ इनेलो ने शंखनाद किया है। 27 सितंबर को नूंह मेवात में पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाली रैली में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया जाएगा।सम्मेलन में उमड़ी भीड़ को देखकर अभय सिंह चौटाला गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव घोटालों को अंजाम दिया और अब पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर्वे में जीत के बाद भाजपा के इशारे पर संगठन को मजबूर कर चुनावी व्यवस्था में बदलाव करवाया। इसके चलते भाजपा धनबल के बूते तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब हुई और जनता का जमकर शोषण किया जा रहा है।इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकारें बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही हैं। कृषि उपकरण, खाद और बीज के दाम आसमान छू रहे हैं जबकि किसानों को न तो फसलों का उचित भाव मिल रहा है और न ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को पूरा मुआवजा मिल पाया है।अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा के कस्बे में पहुंचने पर इनेलो नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व रेलवे अधिकारी जितेंद्र सिंह मांढी ने इनेलो में शामिल होने की घोषणा की।