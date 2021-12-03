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Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Apply for reimbursement for house damage due to rain and waterlogging during the 2025 monsoon

Charkhi Dadri News: मानसून 2025 के दौरान बारिश व जलभराव से मकान नुकसान की पूर्ति के लिए करें आवेदन

Sat, 12 Sep 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:28 AM IST
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Apply for reimbursement for house damage due to rain and waterlogging during the 2025 monsoon
चरखी दादरी। प्रदेश सरकार ने मानसून 2025 के दौरान ज्यादा बारिश या जलभराव के कारण मकान को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। इस दौरान मकानों को हुए नुकसान के लिए 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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विदित है कि संबंधित मामले में जिला प्रशासन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए अगस्त व सितंबर 2025 में हुई भारी वर्षा, जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति में मकान क्षति, पशु हानि, घरेलू सामान, पशुबाड़ा क्षति में हुए नुकसान के संबंध में पोर्टल खोलने का अनुरोध किया था। जिसपर सरकार निर्णय लेते हुए 25 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोल दिया है। प्रभावित नागरिक निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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