Charkhi Dadri News: 72 करोड़ से बने पांच मंजिला लघु सचिवालय को सजाने की तैयारी, फर्नीचर पर खर्च होंगे 5 करोड़

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भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालयों को व्यवस्थित रूप से तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब पांच करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया है। एस्टीमेट को मंजूरी मिलने के बाद भवन में फर्नीचर लगाने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। लघु सचिवालय भवन का निर्माण पूरा होने के बाद से ही इसमें विभिन्न विभागों के कार्यालयों को स्थानांतरित करने की कवायद चल रही है।जिले के लोगों को उम्मीद है कि सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय एक ही परिसर में आने से उन्हें अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ प्रशासनिक कामकाज में भी तेजी आने की संभावना है।आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप तैयार किया गयाशहर के अप्रोच घसोला रोड पर बनाए गए नए लघु सचिवालय भवन को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। पांच मंजिला भवन में विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों को स्थान दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कई विभाग शहर के अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। ऐसे में किसी एक कार्य के लिए लोगों को अलग-अलग कार्यालयों में जाना पड़ता है। लघु सचिवालय पूरी तरह से तैयार होकर संचालित होने के बाद इस परेशानी से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।कार्यालयों में लगेंगे टेबल-कुर्सियां और जरूरी फर्नीचरकरीब पांच करोड़ रुपये के एस्टीमेट में अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था शामिल है। कार्यालयों में टेबल, कुर्सियां, अलमारी, बैठक व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जाना है। एस्टीमेट को मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फर्नीचर की व्यवस्था होने के बाद विभिन्न विभागों को नए भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। इससे लंबे समय से निर्माणाधीन और तैयार भवन के उपयोग को लेकर चल रही प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।एक ही छत के नीचे मिलेंगी प्रशासनिक सुविधाएंलघु सचिवालय के पूरी तरह संचालित होने से सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर होने से लोगों को अपने काम के लिए कई जगहों पर जाना पड़ता है। कई बार एक ही दिन में अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नए सचिवालय में विभागों के कार्यालय एक परिसर में होने से लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।मंजूरी मिलते ही तेज होगी प्रक्रियालोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार किए गए करीब पांच करोड़ रुपये के एस्टीमेट को मुख्यालय भेजा गया है। अब इसकी स्वीकृति का इंतजार है। अधिकारियों का कहना है कि एस्टीमेट को मंजूरी मिलने के बाद फर्नीचर की खरीद और स्थापना से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद कार्यालयों को नए भवन में व्यवस्थित करने का काम तेज होने की उम्मीद है।लगभग 72 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पांच मंजिला लघु सचिवालय जिले के प्रशासनिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि फर्नीचर और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं कब तक पूरी होती हैं और विभिन्न विभागों के कार्यालय नए भवन से कब तक काम शुरू करते हैं।वर्सन:लघु सचिवालय भवन पूरी तरह तैयार है। हमने फर्नीचर लगाने के लिए पांच करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय भेजा गया है। जल्दी ही एस्टीमेट मंजूर होने की संभावना है।गुरचरण सिंह, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।