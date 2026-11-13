Charkhi Dadri News: हड़ौदा-भिवानी सड़क निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगाए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव हड़ौदा से भिवानी तक जाने वाली सड़क का लोक निर्माण विभाग ने पिछले सप्ताह ही दोबारा निर्माण करवाया है। निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता की वजह से ग्रामीणों में रोष है।ग्रामीण नवीन कुमार, धर्मपाल सिंह, राजकुमार, धन सिंह नंबरदार, जयपाल, सूरजप्रकाश, फूल सिंह, प्रवीण, सुरेंद्र सिंह और रमेश कुमार ने शिकायत में बताया कि सड़क के टेंडर की डीएनआईटी शर्तों के अनुसार पुरानी सड़क की मौजूदा सामग्री को बिना उखाड़े उसके ऊपर नई बीसी की परत बिछाई जानी थी।ग्रामीणों का आरोप है कि पुरानी सड़क की छह एमएम परत की मिलिंग करवाकर उसे उखाड़ दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पुरानी सड़क की परत हटाने से सड़क की निर्धारित डिजाइन मोटाई छह एमएम कम हो गई। उखाड़ी गई सामग्री का ही दोबारा नई सड़क के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।