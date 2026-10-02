Charkhi Dadri News: पुलिस का ‘नाइट ऑपरेशन’, 76 वाहनों की जांच, 18 के चालान

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अभियान की कमान डीएसपी साहिल ढिल्लो ने संभाली। उनके नेतृत्व में कमांडो दस्ते सहित 23 पुलिस कर्मचारियों की टीम ईमलोटा, दादरी झज्जर रोड पर तैनात थी। टीम ने रातभर जिले में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले 76 वाहनों की गहनता से जांच की। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 वाहनों के चालान किए गए। डीएसपी साहिल ढिल्लो ने कर्मचारियों को सतर्कता से जांच के निर्देश दिए।अपराध नियंत्रण और जन सहयोगपुलिस अधीक्षक चरखी दादरी लोगेश कुमार पी ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य अपराध और नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उन्होंने कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने पर जोर दिया। लोगेश कुमार पी ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने कहा, पुलिस और आमजन के आपसी सहयोग एवं सतर्कता से ही अपराध एवं नशामुक्त, सुरक्षित और भयमुक्त समाज का निर्माण संभव है।