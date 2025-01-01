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-लोहारू चौक पर देर रात पुलिस का विशेष सर्च अभियान,फोटो 17संवाद न्यूज एजेंसीचरखी दादरी। अपराधों पर अंकुश लगाने और असामाजिक तत्वों व नशा तस्करों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए दादरी पुलिस ने 24 और 25 नवंबर की मध्यरात्रि लोहारू चौक पर विशेष सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने 139 वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वाहनों के चालान किए गए, जबकि संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते मिले तीन लोगों से पूछताछ की गई।अभियान डीएसपी धीरज कुमार के नेतृत्व और इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की देखरेख में चलाया गया। इसके लिए 12 सदस्यीय पुलिस टीम तैनात की गई थी। पुलिसकर्मियों ने नाकाबंदी कर छोटे-बड़े सभी वाहनों को रुकवाकर उनकी जांच की। इस दौरान टॉर्च और मेटल डिटेक्टर की मदद से वाहनों की डिक्की, सीटों के नीचे और अन्य संभावित स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध सामान का पता लगाया जा सके।पुलिस टीम ने अभियान के दौरान कुल 139 वाहनों की जांच की। नियमों की अनदेखी करने वाले 6 वाहन चालकों के चालान किए गए। वहीं, देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे तीन व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने मौके पर ही उनकी पहचान और आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया।पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि रात के समय सफर करते हुए वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और वैध पहचान पत्र साथ रखें। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं और पुलिस की नाकाबंदी के दौरान जांच में सहयोग करें। इसके अलावा कहीं भी संदिग्ध वाहन या गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत डायल-112 पर सूचना देने की अपील की गई।