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जिला परियोजना संयोजक अलका की अध्यक्षता में आयोजित इस रोजगार मेले में 11 कंपनियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि रोजगारपरक शिक्षा आज की आवश्यकता है। उन्होंने साक्षात्कार देने पहुंचे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम प्रभारी एपीसी कर्मवीर सिंह ने बताया कि जिले के 18 स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई करवाई जाती है। इन स्कूलों से 12वीं कक्षा पास करने वाले 62 विद्यार्थी रोजगार मेले में पहुंचे। इनमें से 38 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों ने नौकरी का ऑफर दिया। अधिकारियों ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम को सफल बनाने में एनएसक्यूएफ अध्यापिका प्रमिला, सरला, रिंपी, प्रीति फोगाट, सोनम, सुषमा, प्रीति सांगवान, सरोज, ज्योति, परमजीत, नरेश, संदीप, जोगेंद्र, सतीश, शुभम और कमलेश सहित डीपीसी कार्यालय से विकास, रमेश कुमार, दीपक कुमार व एनएसक्यूएफ कोऑर्डिनेटर ने सहयोग दिया। मंच संचालन डॉ. महेंद्र सिंह बीआरपी ने किया।