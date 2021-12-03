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इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। अब पिता की शिकायत पर अचीना ताल चौकी पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता ने बताया कि वह दिल्ली किराये के मकान में रहता है। उसके दो बच्चे हैं। दिवाली के अवसर पर वह बेटी को दिल्ली ले जाने के लिए गांव आया था।बेटी के साथ गांव से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। झज्जर पहुंचने के बाद दोनों ने दिल्ली जाने वाली बस पकड़ी। बस में अधिक भीड़ होने के कारण बेटी पीछे की तरफ चली गई, जबकि उसे आगे सीट मिल गई। जब वह नजफगढ़ में बस से उतरने लगा तो बेटी बस में नहीं मिली। पुलिस मामले की जांच कर युवती की तलाश में जुट गई है।