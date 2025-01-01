Charkhi Dadri News: 115 करोड़ खर्च, फिर भी आधे शहर के नलों में सीवरेज का पानी

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115 करोड़ में हालत वहीशहर में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े बजट के प्रोजेक्ट बनाए गए और इस पेयजल प्रोजेक्ट पर अकेले शहर में 115 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। दावा था कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद शहर में किसी प्रकार की पेयजल किल्लत नहीं रहेगी। इसके बावजूद छह वार्डों के लोगों को नलों में साफ पानी आने का इंतजार है।नलों से आ रहा सीवरेज का पानीलोगों का आरोप है कि पेयजल के साथ सीवरेज का गंदा पानी मिलकर घरों तक पहुंच रहा है। पानी का रंग बदलने और बदबू आने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि पेयजल लाइन में सीवरेज का पानी मिल रहा है तो यह केवल विभागीय लापरवाही का मामला नहीं बल्कि हजारों लोगों की सेहत से जुड़ा गंभीर विषय है।लोगों को नसीहतदूषित पेयजल की शिकायतों पर जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ मोहन लाल ने लोगों को ही नसीहत दे डाली। एसडीओ का कहना है कि कई लोग अपने पानी के पाइप नालियों में छोड़ देते हैं। इससे पाइप का सिरा गंदे पानी के संपर्क में आ जाता है और अगले दिन सप्लाई आने पर वही गंदगी पानी के साथ घरों तक पहुंच जाती है। लोगों को अपने पाइप नालियों में नहीं छोड़ने चाहिए।कोट:आश्रम रोड पर पिछले 10 दिन से बिल्कुल सीवर का पानी आ रहा है, लेकिन बार-बार अवगत करवाने के बाद भी विभाग इसका कोई समाधान नहीं कर रहा है एवं न ही कोई कर्मचारी भेजा गया है। जिसके कारण अब आमजन बीमारी की चपेट में भी आने लग गए हैं।-नवीन बिंदल, पार्षद, वार्ड 6पिछले करीब एक सप्ताह से वार्ड सहित आसपास के क्षेत्र में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को बार-बार अवगत करवाया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। त्योहारी सीजन में बगैर पानी काम चलना मुश्किल हो गया है।-विनोद सिंहमार, पार्षद, वार्ड 9वर्सन:हमारे पास दूषित पानी की समस्या को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। फिर भी कहीं पर समस्या है तो उसे कर्मचारी भेजकर दुरुस्त करवाया जाएगा। लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है।मोहनलाल, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग।