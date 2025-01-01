Charkhi Dadri News: दिवाली पर 11 लोग झुलसे, नौ लोग सड़क हादसों में घायल

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उधर, दिवाली पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग की टीमें भी पूरी तरह मुस्तैद रहीं। विभाग के 14 कर्मचारियों ने छह अलग-अलग स्थानों पर लगी आग पर काबू पाकर बड़े हादसे की आशंका को टाल दिया। समय रहते आग बुझाने से आसपास के क्षेत्र में नुकसान होने से बच गया।दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार शाम 6:40 बजे लोहारू रोड स्थित देहाती ठाठ के सामने घास में आग लगने की सूचना मिली। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके बाद रात करीब आठ बजे गांव बेरला में रखे ईंधन में आग लगने से सारा ईंधन जल गया। वहीं लगभग 11 बजे बालावाला मंदिर के पास आग लगने की सूचना मिली। महज दस मिनट बाद 11:10 बजे लोहारू चौक और 11:20 बजे गांव झींझर में सूखी घास और उपलों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं।दमकल कर्मियों ने पहुंचकर बुझाई आग।आगजनी की छठी घटना सोमवार सुबह करीब आठ बजे ढाणी फाटक छपारिया स्थित गैस वेल्डिंग की दुकान में हुई। यहां आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में दुकानदार को हजारों रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई है। दुकान में गैस वेल्डिंग का काम होने के कारण आग फैलने की आशंका थी, लेकिन कर्मचारियों की तत्परता से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। दिवाली के दौरान आगजनी और सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के चलते नागरिक अस्पताल में भी अतिरिक्त सतर्कता रही। हालांकि अधिकांश घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई लेकिन विशाल को गंभीर हालत के चलते उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर करना पड़ा।वर्जनहमारे 11 कर्मचारी तीन वाहनों पर रातभर ड्यूटी पर तैनात रहे, इस दौरान उन्होंने समय रहते छह आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया। जिससे बड़े हादसे को रोकने में मदद मिली है।नफेसिंह, मुख्य अग्निशमन कर्मचारी