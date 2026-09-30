छंटनीग्रस्तों की बहाली व कर्मियों को नियमित किया जाए : कृष्ण
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:13 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:13 PM IST
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सर्व कर्मचारी संघ की बैठक में दिल्ली में होने वाली आक्रोश रैली की तैयारियों पर मंथन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी ऑनलाइन बैठक में 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कर्मचारी आक्रोश रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। महासचिव कृष्ण नैन ने कहा कि टेट छंटनीग्रस्तों की बहाली, कच्चे कर्मचारियों व शिक्षकों का नियमितीकरण, एचकेआरएन समाप्त कर कर्मचारियों को संबंधित विभागों के पे-रोल पर लेना और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती संघ की प्रमुख मांगें हैं।
उन्होंने 2014 की नियमितीकरण नीतियों व न्यायालयों के फैसलों को लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, हरियाणा के लिए अलग वेतन आयोग गठित करने, आरक्षण बैकलॉग पूरा करने और निजीकरण रोकने की मांग भी उठाई। सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने, सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त करने तथा गेस्ट टीचरों को नियमित करने की मांग भी बैठक में उठी।
रैली की तैयारी के लिए तीन चरणों में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। संगठन ने हरियाणा से कम से कम 500 बसों के अलावा छोटे व निजी वाहनों से कर्मचारियों को दिल्ली पहुंचाने पर मंथन किया। कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचरों के आंदोलन और अन्य विभागीय आंदोलनों में भी संगठन भागीदारी करेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी ऑनलाइन बैठक में 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कर्मचारी आक्रोश रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। महासचिव कृष्ण नैन ने कहा कि टेट छंटनीग्रस्तों की बहाली, कच्चे कर्मचारियों व शिक्षकों का नियमितीकरण, एचकेआरएन समाप्त कर कर्मचारियों को संबंधित विभागों के पे-रोल पर लेना और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती संघ की प्रमुख मांगें हैं।
उन्होंने 2014 की नियमितीकरण नीतियों व न्यायालयों के फैसलों को लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, हरियाणा के लिए अलग वेतन आयोग गठित करने, आरक्षण बैकलॉग पूरा करने और निजीकरण रोकने की मांग भी उठाई। सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने, सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त करने तथा गेस्ट टीचरों को नियमित करने की मांग भी बैठक में उठी।
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रैली की तैयारी के लिए तीन चरणों में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। संगठन ने हरियाणा से कम से कम 500 बसों के अलावा छोटे व निजी वाहनों से कर्मचारियों को दिल्ली पहुंचाने पर मंथन किया। कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचरों के आंदोलन और अन्य विभागीय आंदोलनों में भी संगठन भागीदारी करेगा।
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