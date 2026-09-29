Chandigarh-Haryana News: विद्यार्थी रंगों से रचेंगे ऊर्जा संरक्षण के संदेश, पहला इनाम एक लाख रुपये

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। बिजली बचाने का संदेश अब बच्चे रंगों के जरिए देंगे। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अपनी कल्पना से भविष्य को रंग दें संदेश के साथ राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता-2026 शुरू की है। प्रतियोगिता में पांचवीं से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के विद्यार्थी अपनी पेंटिंग 15 अक्तूबर तक बीबीएमबी, सेक्टर-19 बी, चंडीगढ़ स्थित नोडल अधिकारी के कार्यालय में डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा करा सकते हैं।प्रतियोगिता दो समूहों में होगी। समूह क में कक्षा 5 से 7 और समूह ख में कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थी शामिल होंगे। चित्र के लिए स्कूल और घर पर ऊर्जा बचाएं और ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी विषय तय किए गए हैं। राज्य स्तर पर दोनों समूहों में पहला पुरस्कार 50 हजार रुपये और स्वर्ण पदक, दूसरा 30 हजार रुपये व रजत पदक तथा तीसरा 20 हजार रुपये व कांस्य पदक मिलेगा। 10 विद्यार्थियों को 7,500 रुपये के प्रशंसा पुरस्कार भी दिए जाएंगे।राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार एक लाख रुपये, लैपटॉप और स्वर्ण पदक है। दूसरे विजेता को 50 हजार रुपये, लैपटॉप व रजत पदक तथा तीसरे विजेता को 30 हजार रुपये, लैपटॉप व कांस्य पदक मिलेगा। 10 प्रशंसा पुरस्कार विजेताओं को 15-15 हजार रुपये और टैबलेट दिया जाएगा। राष्ट्रीय विजेताओं को भारत भ्रमण का अवसर भी मिलेगा।