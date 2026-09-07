फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Now till 30th chance for registration for contract employees

Chandigarh-Haryana News: अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण के लिए अब 30 तक मौका

Mon, 07 Sep 2026 07:21 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:21 PM IST
विज्ञापन
सेवा सुरक्षा के लिए पंजीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन की समय सीमा बढ़ी
विज्ञापन

डीडीओ 15 अक्तूबर व विभागाध्यक्ष 31 अक्तूबर तक करेंगे सत्यापन

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को राहत देते हुए सेवा सुरक्षा के लिए पंजीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब पात्र अनुबंध कर्मचारी 30 सितंबर तक वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के बाद संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आवेदनों की जांच करेंगे। डीडीओ को यह प्रक्रिया 15 अक्तूबर 2026 तक पूरी करनी होगी। इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्ष डीडीओ से प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। विभागाध्यक्षों को यह काम 31 अक्तूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने समय-सीमा बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया है ताकि पात्र अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही अधिकारियों को भी आवेदनों की जांच और सत्यापन के लिए पर्याप्त वक्त मिल पाएगा। सरकार ने सभी पात्र अनुबंध कर्मचारियों से अपील की है कि वे तय समय के अंदर अपना पंजीकरण जरूर पूरा करें। डीडीओ और विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदनों का सत्यापन समय पर पूरा करें और नई समय-सीमा का सख्ती से पालन करें। सरकार के इस फैसले से उन अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करा पाए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed