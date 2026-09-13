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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Karyakarta Darbar will now be held daily at the BJP office.

Chandigarh-Haryana News: भाजपा के दफ्तर में अब रोज लगेगा कार्यकर्ता दरबार

Sun, 13 Sep 2026 06:40 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:40 PM IST
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15 सितंबर से 1 अक्तूबर तक प्रदेश पदाधिकारी सुनेंगे कार्यकर्ताओं की बात
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भाजपा ने हरियाणा में संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद को और मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रदेश पदाधिकारियों की नियमित ड्यूटी तय की है। इसके तहत 15 सितंबर से 1 अक्तूबर तक हर दिन एक प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश मंत्री सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रदेशभर से आने वाले कार्यकर्ता सीधे पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात, सुझाव और संगठन से जुड़े विषय रख सकेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनना नहीं है। उनके सुझाव और जमीनी स्तर की जानकारी संगठन की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनेगी ताकि जरूरी विषयों पर समयबद्ध तरीके से समन्वय किया जा सके। पार्टी के अलग-अलग जिलों, मंडलों और बूथों से कार्यकर्ता अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं। नियमित पदाधिकारी की मौजूदगी से स्थानीय स्तर के विषय सीधे प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच सकेंगे। डॉ. गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी बात संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित संवाद से प्रदेश नेतृत्व और संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच तालमेल और बेहतर होने की उम्मीद है।
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कार्यक्रम की शुरुआत 15 सितंबर को प्रदेश मंत्री रवि बतान से होगी। 16 सितंबर को प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर, 17 सितंबर को प्रदेश मंत्री मीना चौहान और 18 सितंबर को प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 19 सितंबर को लतिका शर्मा, 20 को जवाहर सैनी, 21 को सुनीता दुग्गल, 22 को रविंदर बलियाला, 23 को मदन चौहान, 24 को हरविंदर कोहली और 25 सितंबर को अमरपाल राणा पंचकमल में मौजूद रहेंगे। 26 सितंबर को प्रतिभा सुमन, 27 को भव्य बिश्नोई, 28 को नागेंद्र शर्मा, 29 को विकास दहिया, 30 सितंबर को लक्ष्मण यादव और 1 अक्तूबर को गुरप्रीत कौर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। भाजपा का कहना है कि इस व्यवस्था से जमीनी कार्यकर्ताओं और प्रदेश संगठन के बीच संवाद और समन्वय को मजबूती मिलेगी।
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