हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल: प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बोले-सरकार लोकतंत्र को कुचल रही

हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है और कांग्रेस नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए।

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उन्होंने बताया कि राहुल गांधी पिछले करीब डेढ़ साल से वोट चोरी और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा में कांग्रेस के जिला और ब्लॉक नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक थी। इस बैठक के दौरान पुलिस कर्मचारी उनके साथ बैठे नजर आए।राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि करनाल, घरौंडा और हांसी समेत कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्होंने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से बात की। राव नरेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, जिसे सब देख रहे हैं।