फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Former Haryana MP Sudha Yadav Appointed Karnataka Governor, Dushyant Gautam Gets Sikkim

कौन हैं डॉ. सुधा यादव?: मोदी के कहने पर राजनीति में आईं, पहला चुनाव जीता; कारगिल युद्ध में बलिदान हुए थे पति

Tue, 13 Oct 2026 01:03 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 13 Oct 2026 01:03 PM IST
सार

महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। एक महीने पहले बेटे सिद्धार्थ को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी मिली थी। डॉ सुधा यादव के पति कारगिल युद्ध में बलिदान हुए थे। डॉ सुधा यादव ने मोदी के कहने पर चुनाव लड़ा था। पहली बार में ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी।

विज्ञापन
Former Haryana MP Sudha Yadav Appointed Karnataka Governor, Dushyant Gautam Gets Sikkim
Former Haryana MP Sudha Yadav - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल किया। इसमें हरियाणा भाजपा की वरिष्ठ नेता और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को हरियाणा के पुराने भाजपाइयों को महत्व देने के संदर्भ में देखा जा रहा है।
विज्ञापन


खास बात यह है कि करीब एक महीने पहले ही उनके बेटे को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली थी। मां को राज्यपाल और बेटे को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिलने को दक्षिण हरियाणा में पार्टी के अपना कुनबा मजबूत करने से जोड़ कर देखा जा रहा है। 
विज्ञापन


इसके अलावा हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रहे दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। सुधा यादव का राजनीतिक सफर 1999 में शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान उनके पति और सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट रहे सुखबीर सिंह यादव बलिदान हो गए थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

इसके बाद सुधा यादव राजनीति में आईं। 1999 में महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राव इंद्रजीत (जो वर्तमान में भाजपा में हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं) को हराया था। हालांकि उसके बाद उन्हें लगातार दो लोकसभा चुनाव (महेंद्रगढ़ व गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से) में हार का सामना करना पड़ा। 

चुनावी हार के बावजूद भाजपा संगठन में उनकी भूमिका बनी रही। वह पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल हुईं। सुषमा स्वराज के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला बनीं। मूल रूप से रेवाड़ी के गांव मोतला कलां की रहने वाली डॉ. सुधा यादव का अहीरवाल क्षेत्र से गहरा जुड़ाव है। वह राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं।

मोदी के कहने पर राजनीति में आईं और लड़ा चुनाव
डॉ. सुधा यादव की हरियाणा की राजनीति में एंट्री किसी तय राजनीतिक योजना का हिस्सा नहीं थी। 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के सामने मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। 

 

कई नेताओं के नाम चर्चा में थे लेकिन तत्कालीन प्रदेश प्रभारी नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व के सामने सुधा यादव का नाम रखा। उस समय सुधा यादव राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थीं। पति को खोने के बाद उनके सामने बच्चों की परवरिश और परिवार को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए राजनीति उनकी प्राथमिकता में नहीं थी। 

भाजपा नेताओं ने जब संपर्क किया तो सुधा यादव ने चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया। पार्टी नेतृत्व के समझाने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की और कहा कि जिस तरह परिवार को उनकी जरूरत है उसी तरह देश को भी उनकी जरूरत है। मोदी के कहने पर सुधा यादव चुनाव लड़ने के लिए राजी हुईं।

तमिलनाडु में अदला-बदली, चार नए चेहरे
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु और ओम प्रकाश माथुर को केरलम का राज्यपाल नियुक्त किया है। ब्रजमोहन राम को ओडिशा और दल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। माथुर इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल थे। अब उनकी जगह दुष्यंत गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। 

 

आर्लेकर केरलम के राज्यपाल थे और अब तमिलनाडु का कार्यभार संभालेंगे। इस तरह दो राज्यों में मौजूदा राज्यपालों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चार राज्यों में नए चेहरों की नियुक्ति हुई है। इन नियुक्तियों के प्रभावी होने की तारीख संबंधित राज्यपालों के पदभार ग्रहण करने के साथ तय होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed