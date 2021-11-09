Bhiwani News: सीईटी उत्तीर्ण युवाओं ने लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग उठाई

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ज्ञापन में एचएसएससी की लंबित भर्तियां शीघ्र पूरी करने, स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर जारी करने और हर वर्ष सीईटी आयोजित कराने की मांग की गई। युवाओं ने सीईटी में 10 गुना अभ्यर्थियों की सीमा समाप्त कर सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग रखी।एचकेआरएन की स्वीकृत पोस्टों को फ्रीज किए जाने के संबंध में भी उचित निर्णय लेने की मांग की गई। हरियाणा पुलिस, स्टाफ नर्स, सिविल जेई और एमपीएचडब्ल्यू समेत जिन भर्तियों के आवेदन लिए जा चुके हैं, उनकी परीक्षाएं बिना अनावश्यक देरी के कराने की मांग उठाई गई।युवाओं ने जनसंख्या के अनुपात में सरकारी पदों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की मांग रखी। ज्ञापन सौंपने के दौरान लोकेश भिवानी, रोहित दहिया चांग, मनीष रांगा, सुमित गिल और अशोक मलिक मौजूद रहे।