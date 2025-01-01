Bhiwani News: मारपीट के बाद श्रमिक की संदिग्ध हालात में मौत

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पुलिस को दी शिकायत में मृतक की पत्नी मंजू ने बताया कि सुनील मेहनत-मजदूरी करता था। शिकायत के अनुसार 21 सितंबर को वह जगदीश के खेत में जाटी झाड़ने (छांगने) के लिए गया था। दोपहर में घर लौटने पर उसने परिजनों को खेत में जगदीश से विवाद और मारपीट होने की जानकारी दी।शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बाद परिजन सुनील का घर पर ही अपने स्तर पर उपचार कराते रहे। वीरवार सुबह करीब 7:30 बजे वह अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन उसे सीएचसी लोहारू ले गए जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई।मौत के वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस घटना की परिस्थितियों और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर कारणों का पता लगाने में जुटी है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सत्यनारायण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच अधिकारी सोमवीर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।चिकित्सकीय रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा मौत का कारण : परिजनों ने खेत में हुए विवाद और कथित मारपीट को आधार बनाकर पुलिस से मामले की गहन जांच कर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस के अनुसार मौत के वास्तविक कारण और घटना की परिस्थितियां जांच व चिकित्सकीय रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगी।