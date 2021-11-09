Bhiwani News: सिटी में आज

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शिविर

स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।

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जागरूकता

अभियान : फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में दिशा मोबाइल वैन के तहत कानूनी सहायता के प्रचार के लिए जागरूकता अभियान सुबह 9 बजे।

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खेल ट्रायल

तीरंदाजी : गांव दीवाना के खेल मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे।

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धर्मकर्म

शोभायात्रा : फतेहाबाद के संन्यास आश्रम मंदिर में गणपति विसर्जन से पूर्व शोभा यात्रा सुबह 11 बजे।



