Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:05 AM IST
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शिविर
स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।
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जागरूकता
अभियान : फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में दिशा मोबाइल वैन के तहत कानूनी सहायता के प्रचार के लिए जागरूकता अभियान सुबह 9 बजे।
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खेल ट्रायल
तीरंदाजी : गांव दीवाना के खेल मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे।
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धर्मकर्म
शोभायात्रा : फतेहाबाद के संन्यास आश्रम मंदिर में गणपति विसर्जन से पूर्व शोभा यात्रा सुबह 11 बजे।
स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।
जागरूकता
अभियान : फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में दिशा मोबाइल वैन के तहत कानूनी सहायता के प्रचार के लिए जागरूकता अभियान सुबह 9 बजे।
खेल ट्रायल
तीरंदाजी : गांव दीवाना के खेल मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे।
धर्मकर्म
शोभायात्रा : फतेहाबाद के संन्यास आश्रम मंदिर में गणपति विसर्जन से पूर्व शोभा यात्रा सुबह 11 बजे।