Bhiwani News: योजनाओं की सजी चौपाल, लाभार्थियों का रहा अकाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिवार पहचान पत्र, ग्रामीण रोजगार, बैंक ऋण, सौर ऊर्जा समेत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित विभागों ने स्टॉलें लगाईं। इनमें लाडो लक्ष्मी योजना, रेडक्रॉस से जुड़ी योजनाओं और बागवानी विभाग की स्टॉलें प्रमुख रहीं। कर्मचारियों ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए कंप्यूटर और जागरूकता पंपलेट भी रखे थे। कुछ स्टॉलों पर लोगों ने रुचि दिखाई लेकिन अधिकांश जगहों पर कर्मचारी लाभार्थियों का इंतजार करते रहे।शिविर के दूसरे दिन विधायक घनश्याम सर्राफ भी पहुंचे। उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन किया और फोटो भी खिंचवाया। करीब 15 से 20 मिनट रुकने के दौरान उन्होंने स्टॉलों पर बैठे कर्मचारियों को निर्देश दिए। विधायक के लौटते ही उनके साथ जुटे लोग भी चले गए। इसके बाद भी स्टॉलों पर तैनात कर्मचारी दिनभर लोगों के पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे रहे।नगर परिषद में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाने का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी प्रॉपर्टी आईडी और नगर परिषद से जुड़ी अन्य योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर लगाए जाते रहे हैं। इन शिविरों में भी लोगों का अपेक्षित रुझान नहीं रहा। इस बार जनता से सीधे जुड़े करीब 19 विभागों ने स्टॉल, हेल्प डेस्क और काउंसिलिंग टेबल लगाए।नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजाराम ने बताया कि दो दिनों के दौरान काफी लोगों ने शिविर का लाभ लिया है। उन्होंने कम भीड़ के संबंध में कहा कि कुछ समय ऐसा भी रहा जब शिविर में ज्यादा लोग नहीं थे जबकि सुबह और शाम के समय लोग योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के लिए पहुंचे। शिविर के दूसरे दिन ईओ राजाराम, समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार, सफाई निरीक्षक विकास देशवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।लोगों की कम मौजूदगी के बीच कई कर्मचारी मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए। कभी वे लैपटॉप पर काम करते दिखाई दिए तो कभी मोबाइल देखते रहे। सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक लगे शिविर के दौरान कुछ ही समय ऐसा रहा जब स्टॉलों पर कोई व्यक्ति पूछताछ के लिए पहुंचा।