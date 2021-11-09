Bhiwani News: 639 ग्राम अफीम के साथ कार सवार दो युवक गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
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भिवानी। सीआईए द्वितीय ने मंगलवार को चारा मंडी गेट के सामने गाड़ी सवार ओमवीर निवासी धनाना और मनोज निवासी तिगड़ाना को 639 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ थाना शहर भिवानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत सीआईए द्वितीय के उप निरीक्षक अजय कुमार ने विश्वसनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गाड़ी में काबू किया।
पुलिस के अनुसार आरोपी ओमवीर खेती-बाड़ी और मनोज होटल का काम करता है। दोनों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने ओमवीर को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए, जबकि मनोज को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
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पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि रिमांड के दौरान मनोज से मादक पदार्थ कहां से लाया गया, किसे बेचने की योजना थी तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों और नेटवर्क के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी।
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पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत सीआईए द्वितीय के उप निरीक्षक अजय कुमार ने विश्वसनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गाड़ी में काबू किया।
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पुलिस के अनुसार आरोपी ओमवीर खेती-बाड़ी और मनोज होटल का काम करता है। दोनों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने ओमवीर को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए, जबकि मनोज को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
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पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि रिमांड के दौरान मनोज से मादक पदार्थ कहां से लाया गया, किसे बेचने की योजना थी तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों और नेटवर्क के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी।