Bhiwani News: 639 ग्राम अफीम के साथ कार सवार दो युवक गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत सीआईए द्वितीय के उप निरीक्षक अजय कुमार ने विश्वसनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गाड़ी में काबू किया।पुलिस के अनुसार आरोपी ओमवीर खेती-बाड़ी और मनोज होटल का काम करता है। दोनों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने ओमवीर को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए, जबकि मनोज को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि रिमांड के दौरान मनोज से मादक पदार्थ कहां से लाया गया, किसे बेचने की योजना थी तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों और नेटवर्क के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी।