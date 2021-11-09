Bhiwani News: रविंद्र हत्याकांड में तीन और आरोपी गिरफ्तार

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शिकायतकर्ता अजय निवासी विराट नगर, दयाल सिंह कॉलोनी, हांसी ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 अगस्त की रात करीब एक बजे उसे सिटी रेलवे स्टेशन भिवानी से फोन आया कि उसकी ताई शीला देवी की तबीयत खराब है। सूचना मिलने पर वह अपने दोस्त अनिल के साथ भिवानी पहुंचा। काली देवी मंदिर मोड़ के पास उन्हें लाइनपार क्षेत्र निवासी चचेरा भाई रविंद्र मिला।अजय के अनुसार जब वे लाइनपार सिटी स्टेशन भिवानी के पास पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और रविंद्र को गंभीर चोटें मारीं। अजय और अनिल ने बचने के लिए वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन पीछे से आए युवकों ने डंडों व अन्य हथियारों से उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने रविंद्र को भी गंभीर चोटें मारीं और उसका अपहरण कर वैगनआर गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए।बाद में आरोपी रविंद्र को अपने घर ले गए जहां उसके साथ मारपीट की गई। इससे उसकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर सदर थाना भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की जांच के दौरान सदर थाना प्रभारी निरीक्षक महाबीर सिंह की टीम ने 28 अगस्त को आरोपी बलजीत और मुकेश को गिरफ्तार किया।दोनों को न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 30 अगस्त को दीपक निवासी मिताथल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।पुलिस इस मामले में इससे पहले मुख्य आरोपी रवि समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।