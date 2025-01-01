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Bhiwani News: कपास बीमा क्लेम के लिए किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Tue, 01 Sep 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:06 AM IST
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Farmers submitted a memorandum to the SDM regarding cotton insurance claims.
मांगाें को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते किसान।
लोहारू। कपास फसल वर्ष 2023 के लंबित करीब 350 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने सोमवार को एसडीएम लोहारू को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों ने लंबित बीमा राशि जल्द खातों में जमा करवाने की मांग की। किसानों ने प्रदेश सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
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किसानों ने ज्ञापन में कहा कि सरकार और न्यायालय के आदेशों के बावजूद क्षेमा कंपनी ने कपास फसल वर्ष 2023 का बीमा क्लेम अभी तक किसानों के खातों में जमा नहीं कराया है। फसल नुकसान के बाद किसान लंबे समय से बीमा राशि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों ने एसडीएम से हस्तक्षेप कर संबंधित कंपनी को भुगतान के निर्देश देने और मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेजने की मांग की।
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किसानों ने कहा कि 10 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो संगठन आगामी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। इस मौके पर सुरेश फरटिया, सुमेर सिंह, मंजीत गिगनाऊ, नरेश पहाड़ी, अजित सिंह, राजेंद्र और शेर सिंह मौजूद रहे।
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