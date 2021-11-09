Bhiwani News: ट्रैक्टर चालक पर हमला करने का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

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राहुल निवासी मालपोश जिला चरखी दादरी ने थाना सदर भिवानी में शिकायत दी थी कि 13 जुलाई को वह ट्रैक्टर से खेत में काम करने जा रहा था। रास्ते में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने ट्रैक्टर के आगे गाड़ी लगाकर उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने उस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। शिकायत पर थाना सदर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई।अभियोग की कार्रवाई में सीआईए द्वितीय भिवानी के उप निरीक्षक सुभाष ने सचिन को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सचिन वारदात वाले दिन अन्य आरोपियों के साथ घटना में शामिल था। इस मामले में आरोपी ओमबीर और महिप को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस रिमांड के दौरान सचिन से वारदात के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी। रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त अन्य सामान और घटना से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।