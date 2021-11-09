फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Third accused arrested for attacking tractor driver

Bhiwani News: ट्रैक्टर चालक पर हमला करने का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

Fri, 18 Sep 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 18 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Third accused arrested for attacking tractor driver
भिवानी। ट्रैक्टर चालक का रास्ता रोककर जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में सीआईए द्वितीय ने तीसरे आरोपी सचिन निवासी कतवार को बुधवार को आजाद नगर हिसार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को वीरवार को न्यायालय में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया।
विज्ञापन

राहुल निवासी मालपोश जिला चरखी दादरी ने थाना सदर भिवानी में शिकायत दी थी कि 13 जुलाई को वह ट्रैक्टर से खेत में काम करने जा रहा था। रास्ते में स्कॉर्पियो सवार लोगों ने ट्रैक्टर के आगे गाड़ी लगाकर उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने उस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। शिकायत पर थाना सदर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विज्ञापन

अभियोग की कार्रवाई में सीआईए द्वितीय भिवानी के उप निरीक्षक सुभाष ने सचिन को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सचिन वारदात वाले दिन अन्य आरोपियों के साथ घटना में शामिल था। इस मामले में आरोपी ओमबीर और महिप को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस रिमांड के दौरान सचिन से वारदात के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी। रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त अन्य सामान और घटना से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed