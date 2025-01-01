छात्राओं की शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा महिला आयोग : मीना परमार

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निरीक्षण के दौरान मीना परमार ने आंतरिक शिकायत निवारण समितियों की कार्रवाई की जानकारी ली और छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के प्रति जागरूक रहने, गलत व्यवहार का निडर होकर विरोध करने और किसी भी तरह की हिचकिचाहट या शर्म से बचने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी युद्धवीर सिंह, प्राचार्य कुसुम लता, सरपंच सुल्तान सिंह, प्रवक्ता देवेंद्र, शीतल शर्मा, प्रवेश गौतम और कमल सिंह उपस्थित रहे।छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई सर्वोपरिमीना परमार ने कहा कि छात्राएं मेहनत करें, लक्ष्य निर्धारित करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। किसी भी समस्या पर घबराने की जरूरत नहीं है, महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। छात्राओं के हितों से जुड़े मामलों में आयोग गंभीरता से कार्रवाई करेगा और शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि छात्राओं की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न आए। साथ ही, स्कूल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और छात्राओं के लिए बने शौचालयों व पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा। उन्होंने कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में पहचान बना रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं।