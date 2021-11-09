Bhiwani News: मोटे मुनाफे का झांसा देकर 63 लाख ठगे

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विकास की शिकायत पर महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विकास ने बताया कि झज्जर जिले के सेहलंगा निवासी मीर सिंह ने उससे जान-पहचान बढ़ाई। आरोप है कि मीर सिंह ने कारोबार में हर महीने 10 से 13 प्रतिशत तक रिटर्न का भरोसा दिया।आरोप है कि आरोपियों ने जयपुर, भिवाड़ी, बुहाना, हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम में संपत्तियां होने की बात कही। साथ ही रेवाड़ी और हिसार में शेयर ट्रेडिंग के दफ्तर चलाने का दावा भी किया। मंजीत यादव ने भी उसे महेंद्रगढ़ में अपनी प्रॉपर्टी दिखाकर कारोबार से संपत्ति खड़ी करने की बात कही।विकास के अनुसार उसने वर्ष 2021 से 2024 के बीच अलग-अलग समय पर महेंद्रगढ़ में आरोपियों को करीब 63 लाख रुपये दिए। जब उसने रकम वापस मांगी तो आरोप है कि उसे चेक थमा दिए गए, जिन्हें उसने धोखाधड़ी का हिस्सा बताया। पुलिस ने मीर सिंह, आशुतोष, राकेश और मंजीत यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच नारनौल की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी है।