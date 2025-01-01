Bhiwani News: रेल जनसंवाद में यात्रियों से मांगे सुझाव

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स्टेशन अधीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और निर्माण निरीक्षक की मौजूदगी में यात्रियों व रेलकर्मियों से मिली समस्याओं और सुझावों को दर्ज किया गया। यात्रियों ने उत्साह से भाग लेते हुए स्टेशन की व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं और अन्य संबंधित विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। विज्ञापन

कार्यक्रम के जरिए उन्हें अपनी बात सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिला। रेलवे के ऐसे संवाद कार्यक्रम यात्रियों की अपेक्षाएं समझने, समस्याओं के समाधान और सेवाओं में निरंतर सुधार की दिशा में मददगार साबित होते हैं। स्टेशन अधीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और निर्माण निरीक्षक की मौजूदगी में यात्रियों व रेलकर्मियों से मिली समस्याओं और सुझावों को दर्ज किया गया। यात्रियों ने उत्साह से भाग लेते हुए स्टेशन की व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं और अन्य संबंधित विषयों पर अपने सुझाव साझा किए।कार्यक्रम के जरिए उन्हें अपनी बात सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिला। रेलवे के ऐसे संवाद कार्यक्रम यात्रियों की अपेक्षाएं समझने, समस्याओं के समाधान और सेवाओं में निरंतर सुधार की दिशा में मददगार साबित होते हैं।

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भिवानी। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल की ओर से मंगलवार को भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन पर स्पेशल कैंपेन 6.0 के तहत रेल जनसंवाद आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य यात्रियों, आमजन और रेलकर्मियों की समस्याएं जानना तथा यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए सुझाव लेना रहा।