Bhiwani News: महिला आयोग ने की 30 मामलों की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:16 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:16 AM IST
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भिवानी। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने बुधवार को महिलाओं से संबंधित 30 मामलों की सुनवाई की।
इनमें नौ मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया जबकि पांच में दोबारा जांच के आदेश दिए गए। छह मामलों को पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में आगामी सुनवाई के लिए बुलाया गया। शेष मामलों में अगली सुनवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मीना परमार ने जांच अधिकारियों को दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनने और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए।
मीना परमार ने कहा कि आयोग का उद्देश्य विवादों का उचित समाधान कर दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना है। किसी भी महिला को घबराने की जरूरत नहीं है और वह आयोग के ई-मेल से शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग केवल महिलाओं का पक्ष नहीं लेता, बल्कि महिला और पुरुष दोनों पक्षों को सुनकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करता है।
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सुनवाई के दौरान महिला आयोग की सदस्य भारती सैनी, डीएसपी अनूप कुमार, महिला थाना एसएचओ बबीता, सीडीपीओ किरण, पीपीओ हरबंश कौर, एडवोकेट पूजा लोधी, अंकुर शर्मा तथा हनी सिंह मौजूद रहे।
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इनमें नौ मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया जबकि पांच में दोबारा जांच के आदेश दिए गए। छह मामलों को पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में आगामी सुनवाई के लिए बुलाया गया। शेष मामलों में अगली सुनवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मीना परमार ने जांच अधिकारियों को दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनने और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए।
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मीना परमार ने कहा कि आयोग का उद्देश्य विवादों का उचित समाधान कर दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना है। किसी भी महिला को घबराने की जरूरत नहीं है और वह आयोग के ई-मेल से शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग केवल महिलाओं का पक्ष नहीं लेता, बल्कि महिला और पुरुष दोनों पक्षों को सुनकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करता है।
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सुनवाई के दौरान महिला आयोग की सदस्य भारती सैनी, डीएसपी अनूप कुमार, महिला थाना एसएचओ बबीता, सीडीपीओ किरण, पीपीओ हरबंश कौर, एडवोकेट पूजा लोधी, अंकुर शर्मा तथा हनी सिंह मौजूद रहे।