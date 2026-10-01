Bhiwani News: प्रिया घणघस ने जीता कांस्य पदक, अब विश्व चैंपियनशिप पर नजर

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प्रिया घणघस अब 2027 की विश्व चैंपियनशिप की तैयारी में जुटेंगी। प्रिया सहित एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी भारतीय मुक्केबाजों का विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है।कोच नवीन शर्मा के अनुसार मुकाबले में सामने आई तकनीकी और रणनीतिक कमियों पर काम किया जाएगा। विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने का प्रमुख मंच होगी। वहीं एशियाड में पदक से चूके मुक्केबाजों के लिए दिसंबर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी।प्रिया के कांस्य पदक के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। मां मीरा देवी ने बेटी के अगले लक्ष्य को देखते हुए उसे चूरमे में अधिक देशी घी खिलाकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक के लिए तैयार करने की बात कही है।