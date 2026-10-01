Bhiwani News: चार महीने से वेतन नहीं मिलने पर एचकेआरएन कर्मचारियों ने जताया रोष

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बैठक की अध्यक्षता यूनियन के जिला प्रधान दीपक तंवर ने की। कर्मचारियों के अनुसार अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 का वेतन लंबित है। नागरिक अस्पताल सहित जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन रुकने से परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की फीस और राशन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है।जिला प्रधान दीपक तंवर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दिन-रात सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को चार महीने से मेहनताना नहीं मिला है। वेतन जारी करवाने के लिए उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पीएमओ को कई बार अवगत कराया जा चुका है। कर्मचारियों ने मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन भी किए हैं।दो बार मुख्यालय पहुंचे कर्मचारी, फिर भी नहीं हुआ भुगतानतंवर ने बताया कि कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर एचकेआरएन के पंचकूला स्थित मुख्यालय का दो बार दौरा कर चुके हैं। वहां अधिकारियों ने जल्द वेतन जारी करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दीपावली नजदीक होने के बावजूद कर्मचारियों को अपने मेहनताने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।तंवर ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से दीपावली से पहले सभी कर्मचारियों का लंबित वेतन जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारी अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सकेंगे। चेतावनी दी कि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं हुआ तो एचकेआरएन कर्मचारी काली दीपावली मनाने को मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार व संबंधित प्रशासन की होगी।