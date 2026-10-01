Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:15 AM IST
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सेवा सेतु शिविर
बीडीपीओ कार्यालय : सिवानी के बीडीपीओ कार्यालय में नागरिक सेवा सेतु शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
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धार्मिक
भागवत कथा : लिट्लि हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से
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बीडीपीओ कार्यालय : सिवानी के बीडीपीओ कार्यालय में नागरिक सेवा सेतु शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : लिट्लि हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से
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