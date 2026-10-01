Bhiwani News: सिटी में आज

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बीडीपीओ कार्यालय : सिवानी के बीडीपीओ कार्यालय में नागरिक सेवा सेतु शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।धार्मिकभागवत कथा : लिट्लि हार्ट्स स्कूल में भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।समाधान शिविरलघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से