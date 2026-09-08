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हरियाणा: भिवानी के सांगा के सरकारी स्कूल के गेट पर दिया विद्यार्थियों ने धरना, 3 साल से लंबित पड़ी साइंस लैब

Tue, 08 Sep 2026 11:11 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Tue, 08 Sep 2026 11:11 AM IST
सार

विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी लैब की सुविधा तक नहीं है, कैसे भविष्य के वैज्ञानिक तैयार होंगे। सीजेपी ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर उनकी हालत को दर्शाने व सुधार कराने का अभियान चलाया हुआ है।

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Students staged a protest at the gate of the government school in Sanga of Bhiwani
सीजेपी कार्यकर्ता विद्यार्थियों के साथ धरना पर बैठे - फोटो : संवाद

विस्तार
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भिवानी के गांव सांगा के सरकारी स्कूल में तीन साल से लंबित पड़ी साइंस लैब के कार्य को पूरा कराने की मांग को लेकर गेट पर विद्यार्थियों ने धरना दे दिया। धरना पर सीजेपी कार्यकर्ता विद्यार्थियों के साथ बैठे। सीजेपी के सुधीर सांगवान व लोकेश भिवानी ने कहा कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय बनी है, लेकिन शिक्षा विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है।

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अधिकांश स्कूलों के भवन जर्जरहाल है, जहां बच्चों की जान जोखिम में है वहीं, विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी लैब की सुविधा तक नहीं है, कैसे भविष्य के वैज्ञानिक तैयार होंगे। सीजेपी ने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर उनकी हालत को दर्शाने व सुधार कराने का अभियान चलाया हुआ है।

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