Bhiwani News: फिट इंडिया अभियान के तहत हुईं खेल प्रतियोगिताएं, युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश

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डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत खेल विभाग विभिन्न प्रतियोगिताएं करवा रहा है। फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है। नियमित खेल गतिविधियों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग लेकर अपनी प्रतिभा निखारने और युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक गतिविधियों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विरेंद्र कौशिक, कार्यवाहक जिला खेल अधिकारी बिधानंद, कुश्ती प्रशिक्षक एवं नोडल अधिकारी सुरेश वर्मा, कबड्डी प्रशिक्षक संजय, हैंडबाल प्रशिक्षक हरिस्वरूप, जूडो प्रशिक्षक विक्रम सिंह, मुकेश, कुसुम, एथलेटिक्स प्रशिक्षक देवेंद्र सिंह और रविन जाखड़ मौजूद रहे।