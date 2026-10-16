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Bhiwani News: बस का स्टीयरिंग फेल होने पर विभाग सख्त

Fri, 16 Oct 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:50 AM IST
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Department takes strict stance following bus steering failure
बहल। चैहड़ कलां के पास निजी स्कूल की बस का स्टीयरिंग फेल होने के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी दर्शना श्योराण ने स्कूल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने स्कूल प्रशासन को बसों की नियमित तकनीकी जांच कराने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बीईओ ने स्कूल प्रशासन से बस में आई खराबी और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक के बारे में जानकारी ली। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और बसों के रखरखाव में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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घटना के बाद संबंधित बस को मरम्मत के लिए भेज दिया गया था। इस कारण बीईओ उसकी भौतिक जांच नहीं कर सकीं। हालांकि उन्होंने स्कूल प्रशासन से घटना के कारणों और बस में आई खराबी का ब्योरा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए।
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मंगलवार को निजी स्कूल की बस के स्टीयरिंग को नियंत्रित करने वाली रॉड निकलकर नीचे गिर गई थी।
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