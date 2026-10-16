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Bhiwani News: मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी नहीं करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुरानी ओपीडी में लगाई ड्यूटी

Fri, 16 Oct 2026 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:27 AM IST
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Specialist doctors who were not performing their duties at the medical college have been assigned to the general OPD.
जिला नागरिक अस्पताल में ​स्थित ओपीडी ब्लॉक।
भिवानी। पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी नहीं होने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को अब चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की पुरानी ओपीडी में सेवाएं देनी होंगी। ओपीडी समय में अनुपस्थित या अन्यत्र घूमते मिलने वाले डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं।
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प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलवान सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि पुरानी ओपीडी में सेवाएं दोबारा शुरू करने के लिए विभिन्न संगठनों और आमजन के लगातार आग्रह पत्र मिल रहे थे। कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर निर्धारित समय में अपने कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं रहते थे जिससे मरीजों को परेशानी होती थी। मरीजों के हित को देखते हुए नव नियुक्त और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुरानी ओपीडी में कमरा नंबर के अनुसार ड्यूटी लगाई गई है।
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ये है पुरानी ओपीडी में डॉक्टरों की सूची व कमरा नंबर

डॉक्टर का नाम विभाग कमरा नंबर
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डॉ. सुभम मेहता , ईएनटी 09
डॉ. मुनेश शेरोन, ऑर्थोपेडिक्स 22
डॉ. महेंद्र सिंह, खेल चिकित्सक 23
डॉ. धर्मेंदर, छाती एवं तपेदिक रोग विशेषज्ञ 24

डॉ. प्रियंका शर्मा, डॉ. अनिल कुमार, सामान्य चिकित्सा 18
डॉ. डीके अहूजा,डॉ. राकेश कुमार धायल, सामान्य शल्य चिकित्सा 05
डॉ. राजेश ढुल, डॉ. सोमिता, डॉ. रिधिमा सरदाना, नेत्र रोग 08 डॉ. हेमंत सोनी, त्वचा रोग विभाग 25
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