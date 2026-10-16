Bhiwani News: मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी नहीं करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुरानी ओपीडी में लगाई ड्यूटी

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प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. बलवान सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि पुरानी ओपीडी में सेवाएं दोबारा शुरू करने के लिए विभिन्न संगठनों और आमजन के लगातार आग्रह पत्र मिल रहे थे। कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर निर्धारित समय में अपने कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं रहते थे जिससे मरीजों को परेशानी होती थी। मरीजों के हित को देखते हुए नव नियुक्त और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुरानी ओपीडी में कमरा नंबर के अनुसार ड्यूटी लगाई गई है।ये है पुरानी ओपीडी में डॉक्टरों की सूची व कमरा नंबरडॉक्टर का नाम विभाग कमरा नंबरडॉ. सुभम मेहता , ईएनटी 09डॉ. मुनेश शेरोन, ऑर्थोपेडिक्स 22डॉ. महेंद्र सिंह, खेल चिकित्सक 23डॉ. धर्मेंदर, छाती एवं तपेदिक रोग विशेषज्ञ 24डॉ. प्रियंका शर्मा, डॉ. अनिल कुमार, सामान्य चिकित्सा 18डॉ. डीके अहूजा,डॉ. राकेश कुमार धायल, सामान्य शल्य चिकित्सा 05डॉ. राजेश ढुल, डॉ. सोमिता, डॉ. रिधिमा सरदाना, नेत्र रोग 08 डॉ. हेमंत सोनी, त्वचा रोग विभाग 25