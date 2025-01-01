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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Silt deposited in the Dabur Colony water tank

Bhiwani News: डाबर कॉलोनी जलघर के टैंकों में जमी गाद

Mon, 05 Oct 2026 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:32 AM IST
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Silt deposited in the Dabur Colony water tank
डाबर कॉलोनी स्थित जलघर में जमी गाद को दिखाते पार्षद।
भिवानी। शहर की करीब 60 फीसदी आबादी को पेयजल आपूर्ति करने वाले डाबर कॉलोनी जलघर के टैंकों में पांच से छह फुट तक गाद जमा हो गई है।
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तोशाम बाईपास स्थित जूई नहर के पास बने जलघर में गाद के ऊपर बेल और हरियाली उग आई है और पार्षदों का आरोप है कि पानी की आपूर्ति के दौरान यही गंदगी लोगों के घरों तक पहुंच रही है।
नगरपरिषद पार्षद सुभाष तंवर और संदीप यादव ने जिला प्रशासन से टैंकों की जल्द सफाई कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो 11 अक्तूबर को सुबह 10 से 11 बजे तक जलघर परिसर में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें नगरपरिषद पार्षदों के साथ शहरवासियों से भी शामिल होने का आह्वान किया गया है।
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निर्माण के बाद नहीं हुई नियमित सफाई : पार्षदों ने बताया कि नहर किनारे जलघर बनाने का उद्देश्य पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना था और नहर में पानी आने पर टैंक भर दिए जाते हैं। निर्माण के बाद से नियमित सफाई नहीं होने के कारण टैंकों में गाद की मोटी परत जम गई है और स्थिति यह है कि वे दूर से जलघर के बजाय हरियाली से भरे खेत जैसे दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। पार्षदों ने प्रशासन से तत्काल टैंकों की सफाई कराने और पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है।
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